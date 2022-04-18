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Posted 18 апреля 2022, 15:13

Published 18 апреля 2022, 15:13

Modified 1 октября, 13:06

Updated 1 октября, 13:06

Ростовчанам отключают телевизор и не пускают в общественные туалеты

18 апреля 2022, 15:13
Ростовские власти пообещали заполнить северное водохранилище к 21 апреля и думают над тем, сколько брать за общественные туалеты, а еще возможны проблемы с телевещанием. Картина дня в RostovGazeta.

«Все, кина не будет! Электричество кончилось!»

С 18 по 24 апреля включительно специалисты цифрового эфирного телевидения «РТРС» будут проводить профилактические работы. Из-за этого в Ростовской области некоторые телеканалы будут прерывать свое вещание.

Чтобы работы не помешали основной части зрителей, большая их часть будет происходить либо с 02.00 до 11.00 мск, либо с 11.00 до 17.00 мск.

С 18 апреля перебои с вещанием стоит ожидать телезрителям в Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Калининском, Каменске-Шахтинском, Маркинской, Морозовске, Новошахтинске, Таганроге и Шахтах. 19 апреля телевизионный сигнал пропадет в Заветном и Матвеев Кургане.

При этом в «РТРС» отметили, что в связи с погодными условиями профилактические работы телевизионщиков могут быть продлены.

Отремонтируют и зальют

В городской администрации Ростова пообещали завершить ремонт Северного водохранилища к 21 апреля.

Ремонт водохранилища был начат после того, как местные жители сообщали о том, что водохранилище за два дня обмелело на три метра.

Стоит отметить, что согласно договору, ремонтные работы должны были завершиться 21 марта нынешнего года. Такие сроки указаны в документах, размещенных на портале закупок.

За капремонт водохранилища исполнитель должен получить около 24 миллиона рублей.

Пока подождем

В Ростове установлены дорогостоящие комфортабельные общественные туалеты, однако открывать их власти не собираются несмотря на то, что они подключены к коммуникациям и готовы к работе. Все потому, что властями еще не утвержден размер платы за пользование санузлами.

Сейчас документ находится в мэрии на согласовании. Как только это произойдет размер оплаты посещения шикарного туалета будет объявлен широкой общественности.

«В данный момент на согласовании находятся документы по утверждению размера платы за пользование санузлом», — заверили в администрации.

Стоит напомнить, что ранее ростовские власти приобрели десять туалетов за 29 миллионов рублей. Поставщика выбирали на конкурсной основе. Им стала компания из Санкт-Петербурга.

#Общество#Новости
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