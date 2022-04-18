Вернуть ночной режим работы потребовали ростовские рестораторы у губернатора Голубева

Напомним, в конце января ввели ограничения на посещение кафе и ресторанов Ростовской области, установив допустимый уровень заполняемости на 50%. Однако после очередной волны заболеваемости ограничения и QR-коды для посетителей отменили. Сейчас в Ростовской области продолжает действовать только запрет работы с 23.00 до 06.00 мск, а также масочный режим в местах массового скопления людей.