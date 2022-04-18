Вернуть ночной режим работы потребовали ростовские рестораторы у губернатора Голубева

Posted 18 апреля 2022, 09:03
Published 18 апреля 2022, 09:03
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
Ростовчанин обратился к губернатору Василию Голубеву, сообщив, что в настоящий момент из-за ограничений работы заведений общепита до 23.00 мск предприниматели терпят убытки уже второй год подряд. Он заявил, что часть заведений теряет выручку, пока недобросовестные бизнесмены продолжают работу «за закрытой дверью по звонку».
«Просим снять временные ограничения и дать всем работать по одинаковым правилам, не нарушая закон и не скрываясь за шторами. Эпидемиологическая напряженность давно находится на минимальном уровне», — заявил ростовчанин.
Представитель правительства Ростовской области ответил, что все действующие ковидные меры введены по рекомендации регионального Роспотребнадзора в соответствии с текущей эпидемиологической обстановкой, а потому будут отменены только после выхода соответствующего распоряжения.
Напомним, в конце января ввели ограничения на посещение кафе и ресторанов Ростовской области, установив допустимый уровень заполняемости на 50%. Однако после очередной волны заболеваемости ограничения и QR-коды для посетителей отменили. Сейчас в Ростовской области продолжает действовать только запрет работы с 23.00 до 06.00 мск, а также масочный режим в местах массового скопления людей.
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