«Мы выбрались из ада»: беженцы из Мариуполя рассказали о зверствах украинских военных

Posted 19 апреля 2022, 06:35
Published 19 апреля 2022, 06:35
Modified 1 октября, 14:22
Updated 1 октября, 14:22
Горожане рассказали, что им всегда было страшно, так как прилетали снаряды ВСУ. Они спустились в подвалы, чтобы переждать, пока не станет безопасно.
По словам беженцев, украинские войска ставили технику между домами и стреляли, а когда уходили, то обстреливали их, хотя знали, что под домами находятся люди.
«В марте в школу № 33 школу привезли воду и люди вышли из подвалов, чтобы ее забрать. А по ним открыли огонь…», — пожаловались беженцы.
Они добавили, что на улицах по людям стреляли украинские снайперы. Пострадавшие заявили, что «они выбрались из ада».
После этого мирные жители встретили бойцов ДНР, которые их спасли и отвели в безопасное место.
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