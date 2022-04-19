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Posted 19 апреля 2022, 06:35

Published 19 апреля 2022, 06:35

Modified 1 октября, 14:22

Updated 1 октября, 14:22

«Мы выбрались из ада»: беженцы из Мариуполя рассказали о зверствах украинских военных

19 апреля 2022, 06:35
Мирные жители Мариуполя, которым удалось покинуть город, рассказали, что жили как в аду, пишет РИА «Новости».

Горожане рассказали, что им всегда было страшно, так как прилетали снаряды ВСУ. Они спустились в подвалы, чтобы переждать, пока не станет безопасно.

По словам беженцев, украинские войска ставили технику между домами и стреляли, а когда уходили, то обстреливали их, хотя знали, что под домами находятся люди.

«В марте в школу № 33 школу привезли воду и люди вышли из подвалов, чтобы ее забрать. А по ним открыли огонь…», — пожаловались беженцы.

Они добавили, что на улицах по людям стреляли украинские снайперы. Пострадавшие заявили, что «они выбрались из ада».

После этого мирные жители встретили бойцов ДНР, которые их спасли и отвели в безопасное место.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что Украина использует мирное население как живые щиты.

#Новости
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