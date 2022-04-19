В Ростове более 1,2 тысячи человек потеряли работу из-за санкций в 2022 году

Тем не менее Сергей Заревский отметил, что текущие санкции и их влияние на экономику уже начали сказываться на городском бюджете. Пока что администрация решила сократить статьи расходов, которые находятся не в приоритете, что позволило сократить расходы мэрии почти на 470,5 миллиона рублей.