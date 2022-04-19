В Ростове более 1,2 тысячи человек потеряли работу из-за санкций в 2022 году

Posted 19 апреля 2022, 16:38
Published 19 апреля 2022, 16:38
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
Заревский рассказал, что в настоящий момент 1217 ростовчан лишились работы из-за действующих санкций. Замглавы администрации сообщил, что все эти люди являются сотрудниками организаций, которые приостановили свою деятельность из-за влияния санкций.
Сейчас персонал продолжает получать не менее 66% от своего оклада в период простоя, и ни одно из предприятий не допускает просрочек выплат зарплат в условиях санкций.
Тем не менее Сергей Заревский отметил, что текущие санкции и их влияние на экономику уже начали сказываться на городском бюджете. Пока что администрация решила сократить статьи расходов, которые находятся не в приоритете, что позволило сократить расходы мэрии почти на 470,5 миллиона рублей.
Заревский добавил, что пока в ведомстве не наблюдают признаков бюджетных рисков.
«Казначейские платежи производятся своевременно», — цитирует Donnews замглавы администрации по экономике Ростова.
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