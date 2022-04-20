Бывший тренер ФК «Ростов» Энвер Юлгушов умер на 84-м году жизни 20 апреля

Юлгушов, который родился в Ростове, с детства увлекался футболом. Первоначально он занимался под руководством заслуженного тренера СССР Сергея Домбазова. В качестве нападающего он сыграл в свыше 140 матчей. После развала Советского Союза он стал первым тренером ростовской команды.