Бывший тренер ФК «Ростов» Энвер Юлгушов умер на 84-м году жизни 20 апреля

Posted 20 апреля 2022, 11:54
Published 20 апреля 2022, 11:54
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
Юлгушов всего несколько месяцев не дожил до своего дня рождения. В июне ему должно было исполнится 84 года.
Юлгушов, который родился в Ростове, с детства увлекался футболом. Первоначально он занимался под руководством заслуженного тренера СССР Сергея Домбазова. В качестве нападающего он сыграл в свыше 140 матчей. После развала Советского Союза он стал первым тренером ростовской команды.
Напомним, 17 апреля футболисты клуба «Ростов» обыграли тульских игроков из «Арсенала» в матче 25-го тура российской Премьер-лиги, забив два гола. Единственный гол противник смог забить только в конце первого тайма. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу ростовского ФК. Ближайший матч клуба состоится в это воскресенье, 24 апреля.
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