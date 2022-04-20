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Posted 20 апреля 2022, 11:54

Published 20 апреля 2022, 11:54

Modified 1 октября, 13:54

Updated 1 октября, 13:54

Бывший тренер ФК «Ростов» Энвер Юлгушов умер на 84-м году жизни 20 апреля

20 апреля 2022, 11:54
Умер известный футболист и тренер ростовского клуба Энвер Юлгушов, сообщает пресс-служба клуба.

Юлгушов всего несколько месяцев не дожил до своего дня рождения. В июне ему должно было исполнится 84 года.

Юлгушов, который родился в Ростове, с детства увлекался футболом. Первоначально он занимался под руководством заслуженного тренера СССР Сергея Домбазова. В качестве нападающего он сыграл в свыше 140 матчей. После развала Советского Союза он стал первым тренером ростовской команды.

Напомним, 17 апреля футболисты клуба «Ростов» обыграли тульских игроков из «Арсенала» в матче 25-го тура российской Премьер-лиги, забив два гола. Единственный гол противник смог забить только в конце первого тайма. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу ростовского ФК. Ближайший матч клуба состоится в это воскресенье, 24 апреля.

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