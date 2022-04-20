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Posted 20 апреля 2022, 13:39

Published 20 апреля 2022, 13:39

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

Эдгард Запашный заявил, что зоопарк в Ростове готов принять животных из Мариуполя

20 апреля 2022, 13:39
Зоопарк в Ростове-на-Дону готов выделить помещения для животных из Мариуполя, заявил дрессировщик Эдгард Запашный.

В данный момент в окрестностях Мариуполя проходят вооруженные столкновения. В опасности находятся животные, проживающие в зоопарке.

Помощь поступает от ростовского зоопарка, который поставляет медикаменты. Он также готов забрать себе животных.

«Всего в Мариупольском зверинце находятся 14 львов, тигры и другие животные. Горожане говорят, что часть зверей отдали на убой, в том числе людям скормили верблюда», — пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова Запашного.

Ранее беженцы в донском регионе рассказали, как в Мариуполе убивают детей и избивают женщин.

#Общество#Новости
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