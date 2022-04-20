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Posted 20 апреля 2022, 10:04

Published 20 апреля 2022, 10:04

Modified 18 сентября 2022, 15:04

Updated 18 сентября 2022, 15:04

Экс-полицейского заподозрили в убийстве водителя после ДТП в Ростовской области

Экс-полицейского заподозрили в убийстве водителя после ДТП в Ростовской области

20 апреля 2022, 10:04
Фото: 1MI.
В Батайске задержали местного жителя, который убил водителя после автоаварии, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Убийство произошло 19 апреля на улице Клары Цеткин. После автоаварии между водителями начались разборки, в ходе которых 40-летний мужчина достал нож и ударил оппонента.

Пострадавшего 38-летнего мужчину доставили в больницу, но спасти его не получилось. По факту убийства возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

«Будут проведены экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в Следкоме.

По информации местных СМИ, нападавший является бывшим сотрудником полиции.

Ранее жительница в Ростовской области пять дней умирала после избиения сыном 10 апреля.

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