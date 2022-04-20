Экс-полицейского заподозрили в убийстве водителя после ДТП в Ростовской области

Posted 20 апреля 2022, 10:04
Published 20 апреля 2022, 10:04
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
Убийство произошло 19 апреля на улице Клары Цеткин. После автоаварии между водителями начались разборки, в ходе которых 40-летний мужчина достал нож и ударил оппонента.
Пострадавшего 38-летнего мужчину доставили в больницу, но спасти его не получилось. По факту убийства возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
«Будут проведены экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в Следкоме.
По информации местных СМИ, нападавший является бывшим сотрудником полиции.