В Таганроге выставят на торги рынки «Николаевский» и «Русское поле» в 2022 году

Posted 20 апреля 2022, 15:49
Published 20 апреля 2022, 15:49
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
В администрации выразили уверенность, что новые владельцы рынков организуют цивилизованную современную торговлю. На данном этапе подготовлен проект решения городской думы Таганрога о включении в план приватизации доли муниципального образования «Город Таганрог» (рынки «Николаевский» и «Русское поле») в ООО.
Накануне были подведены итоги деятельности компании за прошлый год, а также подготовлена соответствующая бухгалтерская отчетность. Согласно отчетам, данные образования с муниципальным участием являются нерентабельными, поэтому их решили продать.
Чиновники решили, что частные собственники смогут грамотнее распорядиться торговыми площадками.
Ранее администрация Аксайского района в Ростовской области потребовала от предпринимателей рынка «Атлант» снести свои павильоны. Районные власти уже планируют встречу с бизнесменами, чтобы решите этот вопрос. Однако предприниматели отказываются это делать и рассчитывают добиться от районных властей решения узаконить свои торговые площадки.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]