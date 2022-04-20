В Таганроге выставят на торги рынки «Николаевский» и «Русское поле» в 2022 году

Ранее администрация Аксайского района в Ростовской области потребовала от предпринимателей рынка «Атлант» снести свои павильоны. Районные власти уже планируют встречу с бизнесменами, чтобы решите этот вопрос. Однако предприниматели отказываются это делать и рассчитывают добиться от районных властей решения узаконить свои торговые площадки.