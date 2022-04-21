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Posted 21 апреля 2022, 09:29

Published 21 апреля 2022, 09:29

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Водитель в Ростове сбил 9-летнего ребенка, проехав на красный свет 20 апреля

21 апреля 2022, 09:29
Вечером в среду, 20 апреля, мужчина, сидевший за рулем Тойота Ярис, допустил наезд на пешехода, сообщили в региональном УГИБДД.

Он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил спокойно идущего по «зебре» на зеленый свет ребенка. Все произошло недалеко от дома по адресу: улица Портовая, 486.

Пострадавший девятилетний мальчик был госпитализирован. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове водитель иномарки сбил 12-летнего ребенка. Управлявший машиной мужчина хотел совершить обгон, но при этом наехал на школьника.

Алиса Смирнова

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