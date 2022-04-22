Первый случай клещевого боррелиоза за 2022 год зарегистрировали в Ростовской области

В пресс-службе Роспотребнадзора Ростовской области рассказали, что к 20 апреля более 200 жителей региона обратились к медикам после укуса клещей. При этом 83 из обратившихся за помощью оказались детьми возрастом до 14 лет — их доля составила 38,7% от общего числа случаев укусов.