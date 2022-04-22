Первый случай клещевого боррелиоза за 2022 год зарегистрировали в Ростовской области

В пресс-службе Роспотребнадзора Ростовской области рассказали, что к 20 апреля более 200 жителей региона обратились к медикам после укуса клещей. При этом 83 из обратившихся за помощью оказались детьми возрастом до 14 лет — их доля составила 38,7% от общего числа случаев укусов.
При этом большую часть обращений зарегистрировали в Ростове-на-Дону, где клещи укусили 41 горожанина. В Сальском районе, на территории Шахт, Волгодонска и Таганрога зарегистрировали от 11 до 16 укушенных.
При этом впервые за 2022 год был зарегистрирован один заболевший иксодовым боррелиозом — болезнью Лайма, которая поражает кожные покровы, суставы, сердце и нервную систему.
Всего 10 дней назад Роспотребнадзор Ростовской области сообщил, что укушенных клещами было меньше 80 человек.
Диана Троянская