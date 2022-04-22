rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первый случай клещевого боррелиоза за 2022 год зарегистрировали в Ростовской области

22 апреля 15:47
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области 214 человек стали жертвами укусов клещей, один из них заболел иксодовым боррелиозом, информацию опубликовал региональный Роспотребнадзор.

В пресс-службе Роспотребнадзора Ростовской области рассказали, что к 20 апреля более 200 жителей региона обратились к медикам после укуса клещей. При этом 83 из обратившихся за помощью оказались детьми возрастом до 14 лет — их доля составила 38,7% от общего числа случаев укусов.

При этом большую часть обращений зарегистрировали в Ростове-на-Дону, где клещи укусили 41 горожанина. В Сальском районе, на территории Шахт, Волгодонска и Таганрога зарегистрировали от 11 до 16 укушенных.

При этом впервые за 2022 год был зарегистрирован один заболевший иксодовым боррелиозом — болезнью Лайма, которая поражает кожные покровы, суставы, сердце и нервную систему.

Всего 10 дней назад Роспотребнадзор Ростовской области сообщил, что укушенных клещами было меньше 80 человек.

Диана Троянская

Материалы по теме
Роспотребнадзор Ростовской области объявил о начале сезона клещей в мартеВ Ростове обработают от клещей парки и рощи на площади 500 гектаровБолее 70 человек пострадали из-за укусов клещей в Ростовской области в 2022 году
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00