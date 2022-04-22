Предпасхальные новости Ростова о потерявших работу и спасении Кумженской рощи

У природы нет плохой погоды
На пасхальные выходные 23 и 24 апреля жителей Ростовской области ожидает пасмурная безветренная погода с прояснениями, об этом сообщили в областном гидрометцентре.
Синоптики рассказали, что на выходных будет сохраняться вероятность дождя, однако жителей Ростовской области преимущественно ожидает теплая и пасмурная погода с температурой от +17 до +20 градусов.
Вместе с этим ростовчан предупредили, что в субботу, 23 апреля, их ожидает практически безветренная погода, а вот в воскресенье скорость ветра поднимется до трех метров в секунду. Ночная температура воздуха будет колебаться в границах до 10 градусов тепла.
Потенциальные безработные
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что впервые за 12 лет показатели регистрируемой безработицы упали до 0,6%.
По его словам ситуация на рынке занятости находится на постоянном контроле правительства региона, а потому у жителей Ростовской области нет причин для паники относительно ситуации на рынке труда.
Глава правительства региона добавил, что к настоящему моменту только 112 компаний объявили о готовности к сокращению 700 сотрудников. Этот показатель оказался в восемь раз ниже того, который регистрировали в апреле прошлого года во время очередной волны пандемии коронавируса.
В правительстве региона добавили, что в настоящий момент на учете службы занятости находятся примерно 13,3 тысячи безработных.
Зеленая альтернатива
В Ростове стало известно, что органы местной власти обратились в Министерство транспорта, чтобы запросить изменить проект строительства «Западной хорды» в пользу сохранения зеленого массива Кумженской рощи.
Сотрудники администрации предлагали пересмотреть проект строительства в зоне улицы Всесоюзной, чтобы избежать вырубки 9,5 тысячи деревьев, однако Министерство транспорта Ростовской области не только не прислушалось к предложению, но и не стало проводить обещанные общественные обсуждения, чтобы прояснить вопросы строительства заинтересованным гражданам.
Между тем проект строительства «Западной хорды» уже поступил на утверждение губернатора, а первый этап работ должны начать уже в этом году. Ожидается, что строительство крупного объекта транспортной инфраструктуры Ростова закончат в течение четырех лет.
Диана Троянская