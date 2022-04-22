Предпасхальные новости Ростова о потерявших работу и спасении Кумженской рощи

Глава правительства региона добавил, что к настоящему моменту только 112 компаний объявили о готовности к сокращению 700 сотрудников. Этот показатель оказался в восемь раз ниже того, который регистрировали в апреле прошлого года во время очередной волны пандемии коронавируса.