Ростовчане обнаружили в Левенцовке очередную свалку со строительными отходами

«А все потому, что официальная свалка находится далеко. Невыгодно туда машину гонять. Вот и вываливают мусор куда поближе. А горы мусора в Левенцовке заметны уже со спутника на картах. Представляете, сколько всего там уже валяется?» - возмущается Иван.