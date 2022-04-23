Ростовчане обнаружили в Левенцовке очередную свалку со строительными отходами

Posted 23 апреля 2022, 09:01
Published 23 апреля 2022, 09:01
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
По словам местных жителей, свалку за предприятием «Меринос» периодически убирают. Но на этом месте появляется новая гора мусора.
«Просто приезжает грузовичок и вываливает строительные отходы», - отмечает местный житель Иван, не пожелавший публиковать свою фамилию.
Он рассказывает, что между ЖК «Западная резиденция» и «Пятый элемент», где планируют провести трассу Западной хорды, образовались горы мусора. Застройщик ЖК «Западная резиденция» даже якобы пригонял трактор - перекапывал дорогу для того, чтобы грузовики не могли проехать. Но это не помогло. Водители грузовиков, желающие малыми потерями избавиться от мусора, находят объездные пути.
«А все потому, что официальная свалка находится далеко. Невыгодно туда машину гонять. Вот и вываливают мусор куда поближе. А горы мусора в Левенцовке заметны уже со спутника на картах. Представляете, сколько всего там уже валяется?» - возмущается Иван.
Ранее RostovGazeta сообщала, что активисты обнаружили в Ростове охраняемые несанкционированные свалки.
Дарья Демидова
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