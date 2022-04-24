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Posted 24 апреля 2022, 16:12

Published 24 апреля 2022, 16:12

Modified 1 октября, 13:00

Updated 1 октября, 13:00

ФК «Ростов» одержал победу над «Спартаком» 24 апреля

24 апреля 2022, 16:12
24 апреля ФК «Ростов» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги 2021/22 одержал победу над московским футбольным клубом «Спартак», сообщается на сайте ростовского клуба.

Уже к 17 минуте матча обе команды успели забить по одному голу. Однако к первому перерыву они подошли с равным счетом 1:1.

После перерыва Дмитрий Полоз забил гол в ворота «Спартака». Затем игроки московского клуба снова сравняли счет. Но победа осталась за «Ростовом». Окончательный счет 3:2.

Напомним, 17 апреля ФК «Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом». Это уже третья победа подряд в копилке ростовского клуба.

Алиса Смирнова

#Общество#Новости
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