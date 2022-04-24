Центр Ростова станет пешеходным 1 мая

Posted 24 апреля 2022, 13:25
Published 24 апреля 2022, 13:25
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
Причем действовать подобный запрет будет с вечера 30 апреля. С девяти вечера машинам нельзя будет ездить по площади Театральной. Только в воскресенье, 1 мая, в 18.00, это ограничение будет отменено.
Также 1 мая с 8.00 до 13.00 мск будет закрыт проезд по улице Большая Садовая и улице Советской. С 8.00 и до 18.00 станет пешеходным участок проспекта Театральный от Максима Горького до Социалистической.
Напомним, с 27 апреля по 25 июня в донской столице будет ограничено движение машин в Пролетарском и Железнодорожном районе города. Неудобства автомобилистам придется терпеть из-за строительства подземных инженерных сооружений. Будет перекрыта 2-я Левая улица до 2-й Пролетарской и улица Циолковского по нечетной стороне в границах домов № 79 и 87.
Алиса Смирнова
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