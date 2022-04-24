Центр Ростова станет пешеходным 1 мая

Напомним, с 27 апреля по 25 июня в донской столице будет ограничено движение машин в Пролетарском и Железнодорожном районе города. Неудобства автомобилистам придется терпеть из-за строительства подземных инженерных сооружений. Будет перекрыта 2-я Левая улица до 2-й Пролетарской и улица Циолковского по нечетной стороне в границах домов № 79 и 87.