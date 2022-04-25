Два миллиарда рублей направили в Ростовскую область для ремонта дорог

Напомним, совсем недавно глава Минтранспорта Ростовской области Владимир Окунев сообщал, что власти планируют ремонт более 100 километров трассы М-4 «Дон» при помощи правительства России. Так что можно предположить, что некоторую часть ассигнований направят на ремонт этой трассы федерального значения.