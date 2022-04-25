Два миллиарда рублей направили в Ростовскую область для ремонта дорог

Posted 25 апреля 2022, 14:12
Published 25 апреля 2022, 14:12
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
Глава правительства Ростовской области сообщил, что в понедельник, 25 апреля, федеральной властью было принято решение направить в бюджет региона два миллиарда рублей на дорожное строительство.
«Направим их на приведение в порядок региональных и межмуниципальных дорожных объектов», — прокомментировал новость Василий Голубев.
Напомним, совсем недавно глава Минтранспорта Ростовской области Владимир Окунев сообщал, что власти планируют ремонт более 100 километров трассы М-4 «Дон» при помощи правительства России. Так что можно предположить, что некоторую часть ассигнований направят на ремонт этой трассы федерального значения.
К тому же в конце марта сам Василий Голубев заявлял, что этот объект нуждается в срочном ремонте до курортного сезона, чтобы избежать транспортного коллапса.
Диана Троянская
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