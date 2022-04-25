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Posted 25 апреля 2022,, 15:59

Published 25 апреля 2022,, 15:59

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт Лоикова рассказала, почему в ЯНАО и на Сахалине большие зарплаты

Эксперт Лоикова рассказала, почему в ЯНАО и на Сахалине большие зарплаты

25 апреля 2022, 15:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова объяснила очень высокий уровень заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Сахалинской области. По ее словам, самая большая оплата труда в этих регионах — у работников сферы добычи полезных ископаемых.

Фонд гражданского общества «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ» составил на основе информации Центробанка и Росстата рейтинг регионов с самыми большими зарплатами, согласно которому в лидеры вышла Чукотка, где на февраль этого года в среднем платят 120,7 тыс. руб., пишет news.ru. Второе и третье места разделили ЯНАО (116 тыс. руб.) и Сахалинская область (104,9 тыс. руб.).

Лоикова отметила, что в числе специальностей с самой большой зарплатой — бурильщики, старшие бурильщики и начальники участков. Кроме того, как пояснила эксперт, в этих регионах достаточно высока стоимость жизни.

Зулия Лоикова также рассказала, что на Сахалине фиксируется большая доля иностранного капитала.- и у некоторых сотрудников зарубежных компаний ежемесячный заработок доходит до одного миллиона рублей. В большинстве своем это диллеры, в их числе было много граждан США и Канады. Правда, как отметила эксперт, сейчас многие американские компании прекращают работу в этом регионе.

Что же касается ЯНАО, то здесь, как пояснила Лоикова, высокие зарплаты тоже у работников, занятых добычей полезных ископаемых, и во всем регионе они конкурентные. Это обусловлено, по ее словам, также тем, что уровень жилья в Южно-Сахалинске не уступает московскому, а в магазинах цены даже выше столичных. Отсюда — зарплаты на уровне Москвы, и обычные специалисты могут получать по 80–90 тысяч, подытожила эксперт.

#Экономика#Новости
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