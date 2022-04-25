Эксперт Лоикова рассказала, почему в ЯНАО и на Сахалине большие зарплаты

Что же касается ЯНАО, то здесь, как пояснила Лоикова, высокие зарплаты тоже у работников, занятых добычей полезных ископаемых, и во всем регионе они конкурентные. Это обусловлено, по ее словам, также тем, что уровень жилья в Южно-Сахалинске не уступает московскому, а в магазинах цены даже выше столичных. Отсюда — зарплаты на уровне Москвы, и обычные специалисты могут получать по 80–90 тысяч, подытожила эксперт.