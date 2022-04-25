Эксперт Лоикова рассказала, почему в ЯНАО и на Сахалине большие зарплаты

Posted 25 апреля 2022,, 15:59
Published 25 апреля 2022,, 15:59
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Фонд гражданского общества «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ» составил на основе информации Центробанка и Росстата рейтинг регионов с самыми большими зарплатами, согласно которому в лидеры вышла Чукотка, где на февраль этого года в среднем платят 120,7 тыс. руб., пишет news.ru. Второе и третье места разделили ЯНАО (116 тыс. руб.) и Сахалинская область (104,9 тыс. руб.).
Лоикова отметила, что в числе специальностей с самой большой зарплатой — бурильщики, старшие бурильщики и начальники участков. Кроме того, как пояснила эксперт, в этих регионах достаточно высока стоимость жизни.
Зулия Лоикова также рассказала, что на Сахалине фиксируется большая доля иностранного капитала.- и у некоторых сотрудников зарубежных компаний ежемесячный заработок доходит до одного миллиона рублей. В большинстве своем это диллеры, в их числе было много граждан США и Канады. Правда, как отметила эксперт, сейчас многие американские компании прекращают работу в этом регионе.
Что же касается ЯНАО, то здесь, как пояснила Лоикова, высокие зарплаты тоже у работников, занятых добычей полезных ископаемых, и во всем регионе они конкурентные. Это обусловлено, по ее словам, также тем, что уровень жилья в Южно-Сахалинске не уступает московскому, а в магазинах цены даже выше столичных. Отсюда — зарплаты на уровне Москвы, и обычные специалисты могут получать по 80–90 тысяч, подытожила эксперт.