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Posted 25 апреля 2022, 07:52

Published 25 апреля 2022, 07:52

Modified 1 октября, 13:40

Updated 1 октября, 13:40

Губернатор Старовойт заявил о сбитых украинских беспилотниках в курском селе

25 апреля 2022, 07:52
В Курской области удалось сбить беспилотники, которые принадлежат украинской армии, заявил губернатор Роман Старовойт.

Летательные аппараты заметили в селе Боровской в четыре утра. Населенный пункт находится в Рыльском районе.

«Всего расчеты российских ПВО сбили два беспилотника. Никто не погиб, медицинская помощь никому не потребовалась», — уточнил глава региона.

Он добавил, что ситуация находится полностью под контролем. О том, как на эту территорию попали беспилотники, пока информации нет.

Ранее с территории Украины обстреляли село в Белгородской области 24 апреля.

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