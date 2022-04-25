Губернатор Старовойт заявил о сбитых украинских беспилотниках в курском селе

Posted 25 апреля 2022, 07:52
Published 25 апреля 2022, 07:52
Modified 1 октября, 13:40
Updated 1 октября, 13:40
Летательные аппараты заметили в селе Боровской в четыре утра. Населенный пункт находится в Рыльском районе.
«Всего расчеты российских ПВО сбили два беспилотника. Никто не погиб, медицинская помощь никому не потребовалась», — уточнил глава региона.
Он добавил, что ситуация находится полностью под контролем. О том, как на эту территорию попали беспилотники, пока информации нет.
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