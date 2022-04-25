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Posted 25 апреля 2022, 09:17

Published 25 апреля 2022, 09:17

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

Сбежавшего из больницы голого мужчину третий день ищут в Ростовской области

25 апреля 2022, 09:17
Третий день продолжаются поиски 43-летнего мужчины из города Шахты, нуждающегося в медицинской помощи, такие данные приводит добровольческое объединение «Лиза Алерт Юг» в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что из одежды у Александра Курта ничего не было. При этом ему требуется помощь медиков.

Темноволосый мужчина плотного телосложения, он среднего роста, говорится в сообщении.

В социальных сетях сообщается, что мужчина мог сбежать из больницы.

Ранее в городе Шахты был обнаружен труп 14-летнего ребенка. Мальчик ушел из дома и не вернулся. Его стали искать, но нашли уже мертвым. Отмечается, что смерть могла наступить из-за падения с высоты.

#Общество#Новости
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