Полчища зеленых комаров атаковали Ростов, а на День Победы потратят 15 млн рублей

А Ярошенко обвинялся в США в попытке перевезти большую партию наркотиков, однако сам летчик назвал дело против него сфабрикованным. Ему пришлось бы отсидеть в американской тюрьме еще 8 лет. Причем, по словам его супруги, 53-летнему летчику не давали лекарства, а питание было плохим.