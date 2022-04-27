Полчища зеленых комаров атаковали Ростов, а на День Победы потратят 15 млн рублей

Posted 27 апреля 2022, 15:09
Published 27 апреля 2022, 15:09
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на нашествие мошкары, которую окрестили зелеными комарами.
В соцсетях появляются фотографии ростовчан, на которых запечатлены окна, облепленные насекомыми. Горожане также сообщают о зеленых «покрывалах» из мошкары на витринах.
Бывалые ростовчане успокаивают народ, утверждая, что такие налеты - нормальное ежегодное явление. Неудобства долго продолжаться не будут, поскольку эти мошки живут всего несколько дней.
Основная масса назойливых насекомых находится в районе Таганрогского залива. Там ее специально выводили. Однако популяцию мошки не контролировали. Теперь ей мало место на водоеме и она перелетает в город.
Выполнять госзаказ на проведение торжеств в честь Дня Победы в Ростове будет Нелли Романова и управление наружной рекламой города.
Подрядчикам предстоит организовать фуршет, украсить город, а также технически обеспечить праздничный концерт на Театральной площади.
На проведение торжественных мероприятий потратят 15 миллионов рублей.
Также 9 мая в Ростовской области власти организуют различные соревнования и спортивно-массовые мероприятия в честь 77-й годовщины Победы.
Уроженца Таганрога, просидевшего 12 лет в тюрьме США, удалось обменять на осужденного в России американца.
Речь идет о летчике Константине Ярошенко. Переговоры о его обмене длились длительное время. Его обменяли на Тревора Рида, который три года назад совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов.
А Ярошенко обвинялся в США в попытке перевезти большую партию наркотиков, однако сам летчик назвал дело против него сфабрикованным. Ему пришлось бы отсидеть в американской тюрьме еще 8 лет. Причем, по словам его супруги, 53-летнему летчику не давали лекарства, а питание было плохим.
Алиса Смирнова
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