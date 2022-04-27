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Posted 27 апреля 2022, 15:09

Published 27 апреля 2022, 15:09

Modified 1 октября, 14:07

Updated 1 октября, 14:07

Полчища зеленых комаров атаковали Ростов, а на День Победы потратят 15 млн рублей

27 апреля 2022, 15:09
Ростовчане сообщили о массовом нашествии зеленых комаров, на мероприятия в честь Дня Победы потратят 15 миллионов рублей, а осужденного на 20 лет в США летчика Константина Ярошенко из Ростова обменяли на американца. Картина дня в RostovGazeta.

Нашествие «зеленых»

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на нашествие мошкары, которую окрестили зелеными комарами.

В соцсетях появляются фотографии ростовчан, на которых запечатлены окна, облепленные насекомыми. Горожане также сообщают о зеленых «покрывалах» из мошкары на витринах.

Бывалые ростовчане успокаивают народ, утверждая, что такие налеты - нормальное ежегодное явление. Неудобства долго продолжаться не будут, поскольку эти мошки живут всего несколько дней.

Основная масса назойливых насекомых находится в районе Таганрогского залива. Там ее специально выводили. Однако популяцию мошки не контролировали. Теперь ей мало место на водоеме и она перелетает в город.

«Этот День Победы!»

Выполнять госзаказ на проведение торжеств в честь Дня Победы в Ростове будет Нелли Романова и управление наружной рекламой города.

Подрядчикам предстоит организовать фуршет, украсить город, а также технически обеспечить праздничный концерт на Театральной площади.

На проведение торжественных мероприятий потратят 15 миллионов рублей.

Также 9 мая в Ростовской области власти организуют различные соревнования и спортивно-массовые мероприятия в честь 77-й годовщины Победы.

Долгожданная свобода

Уроженца Таганрога, просидевшего 12 лет в тюрьме США, удалось обменять на осужденного в России американца.

Речь идет о летчике Константине Ярошенко. Переговоры о его обмене длились длительное время. Его обменяли на Тревора Рида, который три года назад совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов.

А Ярошенко обвинялся в США в попытке перевезти большую партию наркотиков, однако сам летчик назвал дело против него сфабрикованным. Ему пришлось бы отсидеть в американской тюрьме еще 8 лет. Причем, по словам его супруги, 53-летнему летчику не давали лекарства, а питание было плохим.

Алиса Смирнова

#Общество#Новости
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