Ростовский летчик Ярошенко показал следы от наручников, оставшиеся от тюрьмы США

Posted 27 апреля 2022, 15:51
Published 27 апреля 2022, 15:51
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
Обмен состоялся в турецком аэропорту. Затем Ярошенко на воздушном судне доставят в Сочи.
Отмечается, что после 12 лет в тюрьме США у Ярошенко ухудшилось здоровье. Он показывает следы от наручников, которые были у него на руках и на ногах. От них он испытывал болезненные ощущения.
Напомним, в американской тюрьме Ярошенко отсидел более 10 лет. Ему еще предстояло провести там восемь лет. Переговоры о его освобождении шли длительное время. Суд США приговорил его за контрабанду наркотиков. При этом сам летчик свою вину не признал, заявляя, что дело было сфабрикованным. Его обменяли 27 апреля на Тревора Рида, которого московский суд осудил за нападение на полицейских.
Алиса Смирнова
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