Ростовский летчик Ярошенко показал следы от наручников, оставшиеся от тюрьмы США

Напомним, в американской тюрьме Ярошенко отсидел более 10 лет. Ему еще предстояло провести там восемь лет. Переговоры о его освобождении шли длительное время. Суд США приговорил его за контрабанду наркотиков. При этом сам летчик свою вину не признал, заявляя, что дело было сфабрикованным. Его обменяли 27 апреля на Тревора Рида, которого московский суд осудил за нападение на полицейских.