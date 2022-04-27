Ростовский оппозиционный журналист Хорошилов рассказал, почему не уедет за границу

Ростовский оппозиционный журналист признается, что, тем не менее, мысли уехать из страны у него возникали.
«Но я прогнал этот малодушный момент. Как говорится, где родился, там и пригодился. Тем более я понимаю неизбежность трудностей адаптации за рубежом. Что я там буду делать? Помещения обрабатывать? Есть у меня такой знакомый в Испании. Зарабатывает копейки, зовет меня к себе. Но я пока лучше здесь попишу», - признается Игорь Хорошилов.
Напомним, что первое задержание журналиста связано с обвинением в публичной демонстрации недопустимой символики. Второе задержание было за репост материала с подобной символикой. Также, на него завели уголовное дело из-за найденных в ходе обыска семян.
«Я уже давно осознал себя журналистом и перестал бояться. Помирать, так с музыкой», - резюмирует беседу Игорь Хорошилов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что известная ростовчанам своими острыми материалами журналистка Елена Романова эмигрировала в Германию.