Ростовский оппозиционный журналист Хорошилов рассказал, почему не уедет за границу

«Но я прогнал этот малодушный момент. Как говорится, где родился, там и пригодился. Тем более я понимаю неизбежность трудностей адаптации за рубежом. Что я там буду делать? Помещения обрабатывать? Есть у меня такой знакомый в Испании. Зарабатывает копейки, зовет меня к себе. Но я пока лучше здесь попишу», - признается Игорь Хорошилов.