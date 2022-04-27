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Posted 27 апреля 2022, 12:48

Published 27 апреля 2022, 12:48

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Торговый центр в Батайске эвакуировали из-за угрозы взрыва 27 апреля

27 апреля 2022, 12:48
Посетителей и продавцов крупного торгового центра «Оранжерея», расположенного в городе Батайск Ростовской области, вывели из здания из-за угрозы взрыва, сообщает «Батайское время» со ссылкой на МВД.

На почту торгового центра неизвестные прислали сообщение о минировании. К месту помимо представителей правоохранительных органов должны прибыть кинологи, которые проверят есть ли в здании бомба.

По предварительной информации, проверка будет длится несколько часов. На данный момент территория здания оцеплена.

Ранее в Батайске из-за подозрительного предмета была эвакуирована школа № 16. Приехавшими на место происшествия минерами предмет был идентифицировали как учебный снаряд. Кто оставил снаряд на территории учебного заведения разбираются следователи.

Алиса Смирнова

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