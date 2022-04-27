Торговый центр в Батайске эвакуировали из-за угрозы взрыва 27 апреля

Posted 27 апреля 2022, 12:48
Published 27 апреля 2022, 12:48
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
На почту торгового центра неизвестные прислали сообщение о минировании. К месту помимо представителей правоохранительных органов должны прибыть кинологи, которые проверят есть ли в здании бомба.
По предварительной информации, проверка будет длится несколько часов. На данный момент территория здания оцеплена.
Ранее в Батайске из-за подозрительного предмета была эвакуирована школа № 16. Приехавшими на место происшествия минерами предмет был идентифицировали как учебный снаряд. Кто оставил снаряд на территории учебного заведения разбираются следователи.
Алиса Смирнова
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]