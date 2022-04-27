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Posted 27 апреля 2022, 17:33

Published 27 апреля 2022, 17:33

Modified 1 октября, 14:07

Updated 1 октября, 14:07

В День Победы ростовчанам покажут световое шоу о военных годах

27 апреля 2022, 17:33
В Ростове-на-Дону в списке вечерней программы празднования Дня Победы запланировано новое световое шоу, сообщила на пресс-конференции начальник управления культуры города Яна Пилявская, пишет don24.

Пилявская уточнила, что инсталляцию желающие могут увидеть на фасаде театра имени Горького. Это кульминационное событие будет идти 9 мая с 21.40 до 21.47 по мск.

За это время на фасаде здания будет показан фильм о том, как жители Ростова жили в годы войны, а также о послевоенных годах.

Начальник управления культуры пообещала, что инсталляция будет очень интересной.

Напомним, в параде Победы в Ростове будут участвовать более 2,3 тысячи военнослужащих, а также представители МВД, Нацгвардии, МЧС и других ведомств. Кроме того, в парадный строй войдут 32 воздушных судна.

Алиса Смирнова

#Общество#Новости
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