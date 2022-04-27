В День Победы ростовчанам покажут световое шоу о военных годах

Posted 27 апреля 2022, 17:33
Published 27 апреля 2022, 17:33
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
Пилявская уточнила, что инсталляцию желающие могут увидеть на фасаде театра имени Горького. Это кульминационное событие будет идти 9 мая с 21.40 до 21.47 по мск.
За это время на фасаде здания будет показан фильм о том, как жители Ростова жили в годы войны, а также о послевоенных годах.
Начальник управления культуры пообещала, что инсталляция будет очень интересной.
Напомним, в параде Победы в Ростове будут участвовать более 2,3 тысячи военнослужащих, а также представители МВД, Нацгвардии, МЧС и других ведомств. Кроме того, в парадный строй войдут 32 воздушных судна.
Алиса Смирнова
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