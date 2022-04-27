Жители дома на Кривошлыковском в Ростове высказались о проигранном суде

Жители дома подчеркивают, что Ростов — город особенный. И если первый раз, в декабре, к своему удивлению, они выиграли апелляционную жалобу, то позавчера, на заседании суда был подключен административный ресурс. Апелляция была отклонена.
«Но решение судьи было затруднительным. Нас попросили выйти для вынесения решения. А когда мы вернулись, слушание продолжилось, возникли вопросы. Их задавали, долго пересматривали документы», - отмечает жительница дома Мария.
Она предполагает, что дата и время суда были назначена умышленно, так, чтобы время совпало с другим заседанием, где рассматривался вопрос об острых высказываниях в соцсети по поводу этого дома народного депутата Натальи Оськиной. Именно она, по словам жителей дома, поддерживала их борьбу за сохранение жилья.
«Конечно, мы не остановимся на этом. Вопреки планам, будем подавать кассационную жалобу в Краснодар», - делятся планами жители дома.
Ранее RostovGazeta сообщала, что суд обязал администрацию Ростова сохранить в Нахичевани дом архитектора Григоряна.