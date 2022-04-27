Жители дома на Кривошлыковском в Ростове высказались о проигранном суде

Она предполагает, что дата и время суда были назначена умышленно, так, чтобы время совпало с другим заседанием, где рассматривался вопрос об острых высказываниях в соцсети по поводу этого дома народного депутата Натальи Оськиной. Именно она, по словам жителей дома, поддерживала их борьбу за сохранение жилья.