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Posted 28 апреля 2022, 06:59

Published 28 апреля 2022, 06:59

Modified 1 октября, 12:58

Updated 1 октября, 12:58

Суд запретил жене экс-министра ЖКХ Андрея Майера привозить его в Ростов на автомобиле

28 апреля 2022, 06:59
В Кировском районном суде Ростова 27 апреля было рассмотрено ходатайство прокуратуры по поводу того, почему бывшего министра Андрея Майера на заседания возит его жена, сообщает «Блокнот — Ростов».

Сторона обвинения считает, что подсудимого Майера, который находится под домашним арестом, должны на своем транспорте доставлять представители ФСИН.

Поводом к подаче ходатайства послужило то, что на прошлое заседание Майер приехал вместе с женой на машине. Супруга привезла своего мужа из его дома в Батайске. Это противоречит нормам уголовно-процессуального закона, считают в прокуратуре.

Однако инспекторы ФСИН в тот день не могли доставить Майера в суд из-за отсутствия у них служебных машин.

В итоге суд вынес частное постановление, согласно которому теперь подсудимого должны привозить на заседания сотрудники ФСИН.

Напомним, Майер был арестован в конце 2020 года. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По материалам дела, экс-министр выделил 43,5 миллиона рублей на реконструкцию парка в Зверево без проведения конкурсных процедур.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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