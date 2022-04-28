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Posted 28 апреля 2022, 14:59

Published 28 апреля 2022, 14:59

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

В Ростове сбили двух мальчиков, выбежавших на дорогу 28 апреля

В Ростове сбили двух мальчиков, выбежавших на дорогу 28 апреля

28 апреля 2022, 14:59
Фото: 1MI.
В Первомайском районе Ростова-на-Дону сбили двух десятилетних мальчиков, перебегавших дорогу в неположенном месте, об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

В четверг, 28 апреля, в 12.20 мск сотрудники полиции получили вызов об аварии на улице Вятской, 43.

Сообщалось, что в Первомайском районе города водитель Ford Focus сбил двух мальчиков, которые перебегали дорогу на запрещенном участке в 200 метрах от светофора. Оба ребенка были травмированы, а потому их перевезли в больницу. После получения помощи медиков обоих несовершеннолетних отпустили домой.

В настоящий момент сотрудники полиции пытаются установить все детали случившегося.

Ранее водитель иномарки сбил семилетнего ребенка в Ростове.

Диана Троянская

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