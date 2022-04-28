В Ростове сбили двух мальчиков, выбежавших на дорогу 28 апреля

Posted 28 апреля 2022, 14:59
Published 28 апреля 2022, 14:59
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
В четверг, 28 апреля, в 12.20 мск сотрудники полиции получили вызов об аварии на улице Вятской, 43.
Сообщалось, что в Первомайском районе города водитель Ford Focus сбил двух мальчиков, которые перебегали дорогу на запрещенном участке в 200 метрах от светофора. Оба ребенка были травмированы, а потому их перевезли в больницу. После получения помощи медиков обоих несовершеннолетних отпустили домой.
В настоящий момент сотрудники полиции пытаются установить все детали случившегося.
Диана Троянская