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Posted 29 апреля 2022, 12:45

Published 29 апреля 2022, 12:45

Modified 1 октября, 13:32

Updated 1 октября, 13:32

Ростовчанин с ножом напал на пришедших его выселять приставов 29 апреля

Ростовчанин с ножом напал на пришедших его выселять приставов 29 апреля

29 апреля 2022, 12:45
Фото: 1MI
Мужчина в Ростове-на-Дону набросился на судебных приставов, когда те пришли сообщить ему о выселении, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Инцидент произошел утром в пятницу, 29 апреля. Трое сотрудников службы судебных приставов пришли к ростовчанину домой на улице Орбитальной.

Однако мужчина повел себя достаточно агрессивно. По предварительным данным, он схватил нож и начал им размахивать. В итоге ранения получил один из приставов. Его госпитализировали.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов были вынуждены выламывать дверь, поскольку мужчина их не пускал, сообщают очевидцы.

Ранее правоохранители в Ростовской области задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионера. По материалам дела, злоумышленник в марте прошлого года в селе Кошкино перелез через забор во двор пенсионера. Представившись владельцу дома полицейским он попросил его пустить в дом. Проникнув в помещение мужчина потребовал у пенсионера денег. Однако после того, как получил отказ, убил хозяина дома. Теперь подозреваемого в убийстве мужчину ждет суд.

Алиса Смирнова

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