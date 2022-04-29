Ростовчанин с ножом напал на пришедших его выселять приставов 29 апреля

Posted 29 апреля 2022, 12:45
Published 29 апреля 2022, 12:45
Modified 1 октября, 13:32
Updated 1 октября, 13:32
Инцидент произошел утром в пятницу, 29 апреля. Трое сотрудников службы судебных приставов пришли к ростовчанину домой на улице Орбитальной.
Однако мужчина повел себя достаточно агрессивно. По предварительным данным, он схватил нож и начал им размахивать. В итоге ранения получил один из приставов. Его госпитализировали.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов были вынуждены выламывать дверь, поскольку мужчина их не пускал, сообщают очевидцы.
Ранее правоохранители в Ростовской области задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионера. По материалам дела, злоумышленник в марте прошлого года в селе Кошкино перелез через забор во двор пенсионера. Представившись владельцу дома полицейским он попросил его пустить в дом. Проникнув в помещение мужчина потребовал у пенсионера денег. Однако после того, как получил отказ, убил хозяина дома. Теперь подозреваемого в убийстве мужчину ждет суд.
Алиса Смирнова
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