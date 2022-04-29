Ростовчанин с ножом напал на пришедших его выселять приставов 29 апреля

Ранее правоохранители в Ростовской области задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионера. По материалам дела, злоумышленник в марте прошлого года в селе Кошкино перелез через забор во двор пенсионера. Представившись владельцу дома полицейским он попросил его пустить в дом. Проникнув в помещение мужчина потребовал у пенсионера денег. Однако после того, как получил отказ, убил хозяина дома. Теперь подозреваемого в убийстве мужчину ждет суд.