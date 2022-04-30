Ждем ЖК «Атлант»: жителей Аксая и Ростова возмутили слухи о застройке рынков

«А муниципалитет не может оставить жителям города и области удобный и цивилизованный „Атлант“? А, да, забыла, ждём ЖК „Атлант“! Почему „Атлант“? ЖК „Овощной“. Они уже все продали под застройку ЖК, люди им не нужны. Надоели со своими постройками домов, зачем они нужны? У людей денег нет. Сломали тысячи людских жизней, лишили работы и источников дохода. Теперь настроим человейники!», — прокомментировали новость жители Ростова и Аксая.