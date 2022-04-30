Ждем ЖК «Атлант»: жителей Аксая и Ростова возмутили слухи о застройке рынков

Posted 30 апреля 2022, 14:42
Published 30 апреля 2022, 14:42
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
Напомним, в пятницу, 29 апреля, стало известно, что торговцев попросили освободить земельные участки на четырех рынках Аксая, закрытых в течение года в рамках расследования дела ОПГ Бабаевых.
В тот же день источник, близкий к администрации района, сообщил, что власти запланировали комплексную застройку территорий, которая позволит связать Аксай с Ростовом.
Однако жителей этих двух городов совсем не обрадовала новость о близком соседстве.
«А муниципалитет не может оставить жителям города и области удобный и цивилизованный „Атлант“? А, да, забыла, ждём ЖК „Атлант“! Почему „Атлант“? ЖК „Овощной“. Они уже все продали под застройку ЖК, люди им не нужны. Надоели со своими постройками домов, зачем они нужны? У людей денег нет. Сломали тысячи людских жизней, лишили работы и источников дохода. Теперь настроим человейники!», — прокомментировали новость жители Ростова и Аксая.
Ранее у предпринимателей была надежда возобновить работу по соглашению с местными органами власти, однако после слухов о застройке торговцы решили обращаться в суд.
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