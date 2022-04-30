Жителям Ростова бесплатно раздадут георгиевские ленточки до 9 мая

Так местами проведения акции по традиции стали парки имени Октябрьской Революции и Максима Горького по их южной стороне, а также площадь Донской публичной библиотеки на пересечении Пушкинской и переулка Университетского, а также площадь Гагарина, 1 с проспектом Мира, 9.