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Posted 30 апреля 2022, 05:21

Published 30 апреля 2022, 05:21

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

Жителям Ростова бесплатно раздадут георгиевские ленточки до 9 мая

30 апреля 2022, 05:21
Сюжет
Касается каждого
Жителям Ростова-на-Дону рассказали, где можно будет получить Георгиевскую ленту в рамках акции, информацией поделились в правительстве региона.

Власти рассказали, что в пятницу, 29 апреля, на территории Ростова-на-Дону начали проведение акции «Георгиевская ленточка». С этой даты и до 9 мая горожане смогут получить ленту в одной из пяти точек, где будут находиться волонтеры.

Так местами проведения акции по традиции стали парки имени Октябрьской Революции и Максима Горького по их южной стороне, а также площадь Донской публичной библиотеки на пересечении Пушкинской и переулка Университетского, а также площадь Гагарина, 1 с проспектом Мира, 9.

Власти пояснили, что проведение акции является частью патриотического воспитания, а также сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

Напомним, для проведения акции правительство региона закупило более 40 тысяч георгиевских лент, еще раньше стало известно, что один из шахтинских заводов изготовил крупную партию значков с лентами и символикой в поддержку спецоперации на Украине.

Троянская Диана

#Общество#Касается каждого#Новости
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