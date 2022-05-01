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Автобусные маршруты № 67 и 67А в Ростове-на-Дону продлили до улицы Жданова с 1 мая

1 мая 16:09
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове маршруты автобусов № 67 и 67А продлили от проспекта Солженицына до улицы Жданова с 1 мая, информацию опубликовали на портале мэрии.

В мэрии Ростова рассказали, что благодаря вводу в эксплуатацию новой дороги на улице Еременко появилась возможность продлить автобусные маршруты № 67 и 67А до улицы Жданова почти на 4,5 квартала. И если раньше автобусы разворачивались в обратном направлении на кольце между проспектом Солженицына и улицей Еременко, то теперь маршруты продлили и установили два остановочных павильона как по северной, так и по южной стороне улицы.

Сообщается, что в связи с изменениями маршрута на кольце отменят остановку транспорта «мкр. № 5 Левенцовский» у Еременко 106/21 для автобусов № 67, 67А и 71.

Ранее ростовчан возмутил внешний облик и сломанные двери автобусов маршрута № 67.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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