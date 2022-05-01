Автобусные маршруты № 67 и 67А в Ростове-на-Дону продлили до улицы Жданова с 1 мая

В мэрии Ростова рассказали, что благодаря вводу в эксплуатацию новой дороги на улице Еременко появилась возможность продлить автобусные маршруты № 67 и 67А до улицы Жданова почти на 4,5 квартала. И если раньше автобусы разворачивались в обратном направлении на кольце между проспектом Солженицына и улицей Еременко, то теперь маршруты продлили и установили два остановочных павильона как по северной, так и по южной стороне улицы.