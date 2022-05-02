Ограничения на пересечение границы Ростовской области с ЛНР и ДНР снимут 16 мая

Posted 2 мая 2022, 15:49
Published 2 мая 2022, 15:49
Modified 11 сентября 2022, 08:56
Updated 11 сентября 2022, 08:56
Ограничения на въезд в республики были введены из-за пандемии коронавируса. Однако теперь в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации они были сняты на заседании оперативного штаба.
Было решено снять ряд ограничений на пересечение госграницы как в сторону России, так и на выезд граждан РФ на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.
Кроме того, оперштаб разрешил российским гражданам въезжать в Армению и Киргизию.
Напомним, 1 мая в Ростовской области у 169 жителей был выявлен коронавирус. Таким образом, общее число зараженных COVID-2019 в регионе выросло до 373,2 тысячи человек.