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Posted 2 мая 2022, 15:49

Published 2 мая 2022, 15:49

Modified 11 сентября 2022, 08:56

Updated 11 сентября 2022, 08:56

Ограничения на пересечение границы Ростовской области с ЛНР и ДНР снимут 16 мая

Ограничения на пересечение границы Ростовской области с ЛНР и ДНР снимут 16 мая

2 мая 2022, 15:49
Фото: 1MI.
С понедельника,16 мая, граждане России, смогут беспрепятственно пересекать границу с ЛДНР, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ограничения на въезд в республики были введены из-за пандемии коронавируса. Однако теперь в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации они были сняты на заседании оперативного штаба.

Было решено снять ряд ограничений на пересечение госграницы как в сторону России, так и на выезд граждан РФ на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Кроме того, оперштаб разрешил российским гражданам въезжать в Армению и Киргизию.

Напомним, 1 мая в Ростовской области у 169 жителей был выявлен коронавирус. Таким образом, общее число зараженных COVID-2019 в регионе выросло до 373,2 тысячи человек.

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