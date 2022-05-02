Рождаемость резко сократилась в Ростовской области в марте

В марте 2022 года в Ростовской области родилось 2878 детей, что на 380 меньше, чем за тот же период прошлого года, говорится в отчете Росстата.

Таким образом, в процентном отношении рождаемость в марте снизилась на 11,7%. Отмечается рост смертности. Так, в марте в регионе скончались 6944 жителя - это на 715 больше, чем в 2021 году. Естественная убыль населения Ростовской области составила 4066 человек. При этом год назад этот показатель был 2971. Ранее стало известно, что в Ростовской области резко выросло число разводов в марте. Причем, если в брак в марте вступили 1494 пары, то развелись за этот же месяц 1877 пар.