В Ростове состоялся запуск светомузыкального фонтана в «Левобережном» парке 1 мая

Posted 2 мая 2022, 06:57
Published 2 мая 2022, 06:57
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
Власти города рассказали, что в рамках празднования Первомая в Ростове состоялось торжественное открытие светомузыкальным представлением фонтана на территории парка «Левобережного». Он стал одним из 13 фонтанов, расконсервированных после зимнего периода.
При этом ранее власти сообщали, что в 2022 году парк планирует обновить репертуар представлений фонтана, чтобы сделать его еще более зрелищным.
Напомним, в 2021 году дирекция парка приняла решение оградить фонтан от ростовчан и их детей, которые могли пострадать во время прогулки по чаше фонтана. Это решение приняли после того, как в начале лета 2021 года на празднике в фонтане застрял маленький ребенок.
Ранее власти Ростова-на-Дону обещали, что весной 2022 года в парке Плевен появится еще один плоскостной светомузыкальный фонтан на Аллее Роз, однако работы затянулись из-за демонтажа чаши предыдущей версии фонтана.
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