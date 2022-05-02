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Posted 2 мая 2022, 06:57

Published 2 мая 2022, 06:57

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

В Ростове состоялся запуск светомузыкального фонтана в «Левобережном» парке 1 мая

2 мая 2022, 06:57
Сюжет
Касается каждого
В Ростов-на-Дону на левом берегу Дона в воскресенье, 1 мая, состоялось открытие светомузыкального фонтана, данные об этом опубликовали в городской администрации.

Власти города рассказали, что в рамках празднования Первомая в Ростове состоялось торжественное открытие светомузыкальным представлением фонтана на территории парка «Левобережного». Он стал одним из 13 фонтанов, расконсервированных после зимнего периода.

При этом ранее власти сообщали, что в 2022 году парк планирует обновить репертуар представлений фонтана, чтобы сделать его еще более зрелищным.

Напомним, в 2021 году дирекция парка приняла решение оградить фонтан от ростовчан и их детей, которые могли пострадать во время прогулки по чаше фонтана. Это решение приняли после того, как в начале лета 2021 года на празднике в фонтане застрял маленький ребенок.

Ранее власти Ростова-на-Дону обещали, что весной 2022 года в парке Плевен появится еще один плоскостной светомузыкальный фонтан на Аллее Роз, однако работы затянулись из-за демонтажа чаши предыдущей версии фонтана.

#Общество#Касается каждого#Новости
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