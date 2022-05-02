В Ростове состоялся запуск светомузыкального фонтана в «Левобережном» парке 1 мая

Напомним, в 2021 году дирекция парка приняла решение оградить фонтан от ростовчан и их детей, которые могли пострадать во время прогулки по чаше фонтана. Это решение приняли после того, как в начале лета 2021 года на празднике в фонтане застрял маленький ребенок.