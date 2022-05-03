Еще 70 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Posted 3 мая 2022, 12:58
Published 3 мая 2022, 12:58
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
Таким образом, общее число зараженных достигло в регионе 373 331. За сутки выздоровели еще 105 жителей Ростовской области.
Новые случаи были выявлены в 10 городах и районах области. Причем более половины из них - в Ростове.
За последние сутки коронавирусная инфекция унесла жизни двух жителей Ростовской области. Это женщины, которым было 64 и 77 лет. От ковида за все время пандемии умерли в регионе 10883 человека.
Напомним, в марте нынешнего года в Ростовской области число смертей от коронавируса выросло в 1,8 раза по сравнению с мартом прошлого года - с 532 до 974 человек. В общей же сложности за первый квартал 2022 года коронавирус стал причиной смерти у 2805 жителей области.
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