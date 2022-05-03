Еще 70 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

Напомним, в марте нынешнего года в Ростовской области число смертей от коронавируса выросло в 1,8 раза по сравнению с мартом прошлого года - с 532 до 974 человек. В общей же сложности за первый квартал 2022 года коронавирус стал причиной смерти у 2805 жителей области.