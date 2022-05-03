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Posted 3 мая 2022, 13:08

Published 3 мая 2022, 13:08

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

Километровые пробки образовались на подъездах к Северному кладбищу Ростова днем 3 мая

Километровые пробки образовались на подъездах к Северному кладбищу Ростова днем 3 мая

3 мая 2022, 13:08
Фото: 1MI
Во вторник, 3 мая, на пути к Северному кладбищу в Ростове автовладельцы встали в большой пробке, следует из сообщений сервиса "Яндекс. Карты".

Примерно в 14.00 в районе пересечения улицы Добровольского и бульвара Комарова произошла авария. ДТП произошло всего в паре километров от Покровской церкви. До сих пор движение на этом участке затруднено.

Также есть небольшая пробка в районе улицы Беляева, где во вторник проводятся ремонтные работы дороги.

Ранее в Минтранспорте Ростовской области предупредили автолюбителей о временных пробках на трассе М-4 «Дон» из-за ремонта дорожного полотна. Работы планируется завершить к 12 июня нынешнего года.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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