Когда в Ростове-на-Дону начнут отключать горячую воду на две недели

Posted 3 мая 2022, 04:55
Published 3 мая 2022, 04:55
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
Рабочие планируют с 12 по 25 мая провести гидравлические испытания тепловых сетей. Это скажется на нескольких улицах, на которых придется прекратить подачу горячей воды.
Ее не будет в центре города, в том числе на улицах Мечникова, Текучева, Курская, Сиверса, Маркова, Локомотивная, проспекте Буденновский. Также это затронет улицы Пушкинская, 3я Кольцевая, Профсоюзная, Серафимовича , Тамбовская, Воронежская, 20я улица, проспект Чехова и переулки Верхоянский и 2ой.
Ограничения будут вводить в западном жилом массиве. Это затронет улицы Доватора, Мадояна, Малиновского, Литвинова, 2я Володарского, Заводская, Каширская.
Водоснабжение отключат в Левенцовке и по улицам Пескова, Футбольная, Павленко, в переулке Машиностроительный.
Если обнаружат дефекты, то воду включат после того, как устранят все неполадки. Подобные ограничения в городе вводят каждый год.
Добавим, что жители города периодически жалуются на качество воды, так как она меняет цвет и начинает плохо пахнуть. В прошлом году эта ситуация привел к крупному скандалу, в который вмешались власти.
Проблема повторилась и в этом году, что стало поводом для новых жалоб. Ростовводоканал провел проверки и заявил, что для здоровья никаких рисков нет.
Местных жителей заверили, что перед тем, как попасть в квартиры, вода проходит многоступенчатую систему очистки.
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