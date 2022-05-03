Когда в Ростове-на-Дону начнут отключать горячую воду на две недели

В Ростове-на-Дону традиционно будут отключать горячую воду на две недели. Какие улицы это затронет и когда не будет воды, в материале RostovGazeta.

Рабочие планируют с 12 по 25 мая провести гидравлические испытания тепловых сетей. Это скажется на нескольких улицах, на которых придется прекратить подачу горячей воды. Ее не будет в центре города, в том числе на улицах Мечникова, Текучева, Курская, Сиверса, Маркова, Локомотивная, проспекте Буденновский. Также это затронет улицы Пушкинская, 3я Кольцевая, Профсоюзная, Серафимовича , Тамбовская, Воронежская, 20я улица, проспект Чехова и переулки Верхоянский и 2ой. Ограничения будут вводить в западном жилом массиве. Это затронет улицы Доватора, Мадояна, Малиновского, Литвинова, 2я Володарского, Заводская, Каширская. Водоснабжение отключат в Левенцовке и по улицам Пескова, Футбольная, Павленко, в переулке Машиностроительный. Если обнаружат дефекты, то воду включат после того, как устранят все неполадки. Подобные ограничения в городе вводят каждый год. Добавим, что жители города периодически жалуются на качество воды, так как она меняет цвет и начинает плохо пахнуть. В прошлом году эта ситуация привел к крупному скандалу, в который вмешались власти. Проблема повторилась и в этом году, что стало поводом для новых жалоб. Ростовводоканал провел проверки и заявил, что для здоровья никаких рисков нет. Местных жителей заверили, что перед тем, как попасть в квартиры, вода проходит многоступенчатую систему очистки. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.