На трассе под Таганрогом водитель скрылся с места смертельного ДТП 2 мая

Posted 3 мая 2022, 15:07
Published 3 мая 2022, 15:07
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Авария произошла вечером 2 мая на трассе «Таганрог Федоровка». По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель Volkswagen Jetta, который решил развернуться в неположенном месте.
При развороте его машина столкнулась с автомобилем Lada. Сидевшая в отечественной машине 23-летняя девушка получила травмы, от которых скончалась. Также пострадали водитель и еще трое пассажиров Lada.
В иномарке травмы получили двое пассажиров. Сам виновник аварии скрылся с места происшествия. Сейчас его ищут.
Напомним, в Ростове со 2 мая сотрудники Госавтоинспекции начали проводить рейды, направленные на предотвращение ДТП с участием детей-пешеходов.