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Posted 3 мая 2022, 15:07

Published 3 мая 2022, 15:07

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

На трассе под Таганрогом водитель скрылся с места смертельного ДТП 2 мая

На трассе под Таганрогом водитель скрылся с места смертельного ДТП 2 мая

3 мая 2022, 15:07
Фото: 1MI.
Под Таганрогом произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службы Госавтоинспекции региона.

Авария произошла вечером 2 мая на трассе «Таганрог Федоровка». По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель Volkswagen Jetta, который решил развернуться в неположенном месте.

При развороте его машина столкнулась с автомобилем Lada. Сидевшая в отечественной машине 23-летняя девушка получила травмы, от которых скончалась. Также пострадали водитель и еще трое пассажиров Lada.

В иномарке травмы получили двое пассажиров. Сам виновник аварии скрылся с места происшествия. Сейчас его ищут.

Напомним, в Ростове со 2 мая сотрудники Госавтоинспекции начали проводить рейды, направленные на предотвращение ДТП с участием детей-пешеходов.

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