Posted 3 мая 2022, 09:11
Published 3 мая 2022, 09:11
Modified 1 октября, 13:42
Updated 1 октября, 13:42
Хилл приехал на Украину в качестве инструктора с боевым опытом. До этого он участвовал в боевых действиях в Афганистане.
Британец рассказал про других иностранных наемников, которые приезжают на Украину. По его словам, они хотят не только заработать деньги таким способом, но и получить удовольствие от пыток над российскими военнослужащими и теми, кто симпатизирует российской армии.
«Они отрезают им пальцы и пытают их. Военных жестоко избивают, морят голодом и жаждой. Раньше я никогда не видел такой жестокости», - сообщил Хилл.
Он признается, что не знал о реальном положении дел, когда ехал на Украину. Его шокировало то, что в рядах ВСУ есть неонацисты.
Ранее азовчане обратились к представителям украинского нацбатальона. Они хотят, чтобы те сменили название и не позорили старинный город.
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