rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 мая 2022, 08:03

Published 3 мая 2022, 08:03

Modified 11 сентября 2022, 09:27

Updated 11 сентября 2022, 09:27

Ростовская область вымирает со скоростью один поселок в месяц

Ростовская область вымирает со скоростью один поселок в месяц

3 мая 2022, 08:03
Фото: 1MI.
Естественная убыль населения Ростовской области в первом квартале 2022 года составила 10 830, говорится в отчете Росстата.

Число жителей региона сокращается примерно на 3,6 тысячи человек в месяц, что сопоставимо по численности с населением одного среднего поселка.

Стоит отметить, что в рабочем поселке Каменоломни, который находится в Октябрьском районе Ростовской области, по сведениям на 2021 год, проживало 10239 человек. Примерно такое же количество жителей насчитывается в поселке Усть-Донецкий.

В январе-марте прошлого года убыль населения Ростовской области составляла 9984.

Напомним, по данным Росстата, в первый месяц весны рождаемость в Ростовской области резко сократилась. В этот месяц в регионе родилось 2878 детей. Это на 11,7% ниже прошлогоднего уровня рождаемости.

При этом в Ростовской области зафиксирован рост смертности. Если в прошлом году этот показатель в марте составлял 6229 человек, то в нынешнем - 6944.

Материалы по теме
Врач рассказал, почему в Ростовской области растет младенческая смертность
#Анна Смирнова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика