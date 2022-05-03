Ростовская область вымирает со скоростью один поселок в месяц

Posted 3 мая 2022, 08:03
Published 3 мая 2022, 08:03
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
Число жителей региона сокращается примерно на 3,6 тысячи человек в месяц, что сопоставимо по численности с населением одного среднего поселка.
Стоит отметить, что в рабочем поселке Каменоломни, который находится в Октябрьском районе Ростовской области, по сведениям на 2021 год, проживало 10239 человек. Примерно такое же количество жителей насчитывается в поселке Усть-Донецкий.
В январе-марте прошлого года убыль населения Ростовской области составляла 9984.
Напомним, по данным Росстата, в первый месяц весны рождаемость в Ростовской области резко сократилась. В этот месяц в регионе родилось 2878 детей. Это на 11,7% ниже прошлогоднего уровня рождаемости.
При этом в Ростовской области зафиксирован рост смертности. Если в прошлом году этот показатель в марте составлял 6229 человек, то в нынешнем - 6944.