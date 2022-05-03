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Posted 3 мая 2022, 14:51

Published 3 мая 2022, 14:51

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Синоптики рассказали, каким будет лето в Ростовской области в 2022 году

Синоптики рассказали, каким будет лето в Ростовской области в 2022 году

3 мая 2022, 14:51
Фото: 1MI
Вероятностный прогноз температуры и осадков в Ростовской области на лето 2022 года обнародовали синоптики Гидрометцентра.

Так, в июне температура воздуха в регионе будет в пределах нормы. В среднем в этот период температура в Ростове и Ростовской области составляет +26 градусов.

Осадки также будут соответствовать норме в июне, а вот в июле синоптики предполагают, что возможна засуха. При этом особой жары в середине лета тоже ждать не стоит.

А вот в августе в Ростовской области будет очень жарко.

Напомним, в праздничную неделю мая в донской столице ожидается прохладная погода. В гидрометцентре прогнозируют 4 мая до +19 градусов. А уже в следующие дни ростовчан ожидает похолодание от +13 до +17 градусов.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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