Синоптики рассказали, каким будет лето в Ростовской области в 2022 году

Posted 3 мая 2022, 14:51
Published 3 мая 2022, 14:51
Modified 1 октября, 14:11
Updated 1 октября, 14:11
Так, в июне температура воздуха в регионе будет в пределах нормы. В среднем в этот период температура в Ростове и Ростовской области составляет +26 градусов.
Осадки также будут соответствовать норме в июне, а вот в июле синоптики предполагают, что возможна засуха. При этом особой жары в середине лета тоже ждать не стоит.
А вот в августе в Ростовской области будет очень жарко.
Напомним, в праздничную неделю мая в донской столице ожидается прохладная погода. В гидрометцентре прогнозируют 4 мая до +19 градусов. А уже в следующие дни ростовчан ожидает похолодание от +13 до +17 градусов.
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