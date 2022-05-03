Учеников школы №49 на время ремонта переведут в другие учебные заведения с сентября

Posted 3 мая 2022, 07:17
Published 3 мая 2022, 07:17
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
Откроют учебное заведение после капремонта только в следующем году. На это время школьников переведут в два учебных заведения города. Ученики младших классов будут ходить в школу № 4. На это им придется тратить дополнительно около 25 минут.
Остальные школьники будут ходить в школу № 47, которая расположена всего в 10 минутах ходьбы от их прежней школы.
Ранее стало известно, что в мае будет определен подрядчик, готовый выполнить ремонт школы №49. Сумма контракта составляет 193,1 миллиона рублей.