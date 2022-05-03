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Posted 3 мая 2022, 07:17

Published 3 мая 2022, 07:17

Modified 11 сентября 2022, 09:27

Updated 11 сентября 2022, 09:27

Учеников школы №49 на время ремонта переведут в другие учебные заведения с сентября

Учеников школы №49 на время ремонта переведут в другие учебные заведения с сентября

3 мая 2022, 07:17
Фото: 1MI.
Школу № 49, которая расположена на улице Максима Горького в Ростове, в ближайшее время закроют на ремонт, пишет 161 со ссылкой на мэрию города.

Откроют учебное заведение после капремонта только в следующем году. На это время школьников переведут в два учебных заведения города. Ученики младших классов будут ходить в школу № 4. На это им придется тратить дополнительно около 25 минут.

Остальные школьники будут ходить в школу № 47, которая расположена всего в 10 минутах ходьбы от их прежней школы.

Ранее стало известно, что в мае будет определен подрядчик, готовый выполнить ремонт школы №49. Сумма контракта составляет 193,1 миллиона рублей.

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