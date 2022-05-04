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Posted 4 мая 2022, 11:28

Published 4 мая 2022, 11:28

Modified 1 октября, 12:55

Updated 1 октября, 12:55

Движение транспорта по Соколова в Ростове ограничили с 4 мая по 23 июня

4 мая 2022, 11:28
В Ростове по проспекту Соколова на время ограничат движение автомобилей, сообщили в департаменте транспорта и автодорог.

В департаменте пояснили, что ограничение вводится на время работ по строительству газопровода. Вестись они будут в районе здания Соколова, 18Б. Проезд будет затруднен в этом районе начиная с 4 мая и по 23 июня.

Также в ведомстве сообщили, что с 9 мая будет введен запрет на разворот в районе дома по адресу: улица Вавилова,69.

Напомним, в центре Ростова 4, 5 и 7 мая проводятся мероприятия, направленные на подготовку к параду, который пройдет 9 мая. Поэтому 4 и 5 мая введено ограничение на движение для транспорта с 18.00 до 01.00 мск, а 7 мая - с 06.00 до 14.00 мск.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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