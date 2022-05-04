Интерактивную карту раздельного сбора мусора запустили в Ростовской области в мае

Posted 4 мая 2022, 17:14
Published 4 мая 2022, 17:14
Modified 11 сентября 2022, 09:28
Updated 11 сентября 2022, 09:28
Контейнеры, которые отображаются на карте, предназначены для сбора отходов 1 и 2 класса опасности. Как отметил глава ведомства Сергей Сизиков, такие отходы не подлежат переработке. Их нужно перерабатывать особым образом.
Стоит отметить, что к мусору 1 класса опасности относятся такие отходы, как люминесцентные лампы и приборы с ртутью. Они представляют опасность для живых существ. А ко 2 классу относятся аккумуляторы свинцового типа с электролитом, вторичное сырье нефтяной промышленности и различные кислоты.
На территории региона сейчас есть свыше 100 пунктов для приема таких отходов. Карта их расположения доступна на главной странице официального сайта министерства ЖКХ региона.
Ранее ростовчане поймали нелегальных возчиков мусора, которые сваливали мусор на поле в районе Левенцовки. Газель нарушителей активисты забаррикадировали своими машинами и вызвали полицию. За данное деяние нелегальным возчикам вынесен штраф.