Интерактивную карту раздельного сбора мусора запустили в Ростовской области в мае

Стоит отметить, что к мусору 1 класса опасности относятся такие отходы, как люминесцентные лампы и приборы с ртутью. Они представляют опасность для живых существ. А ко 2 классу относятся аккумуляторы свинцового типа с электролитом, вторичное сырье нефтяной промышленности и различные кислоты.