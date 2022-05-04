rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая 2022, 11:08

Published 4 мая 2022, 11:08

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Причалы Ростова, Таганрога и Азова подготовят для приема круизных судов

4 мая 2022, 11:08
Порты Ростовской области подготовят к приему морских и речных круизных судов, данные об этом опубликовали в донском Министерстве транспорта.

В Минтрансе Ростовской области провели совещание с представителями администраций Ростова, Таганрога и Азова, а также ФГУП «Росморпорт» и представителями компаний, владеющих туристическими судами.

Сообщается, что хотя АО «Донинтурфлот» является основным организатором туров по рекам Ростовской области, к нему готова присоединится компания «Водоходъ». Тем не менее для этого придется усовершенствовать портовую инфраструктуру и улучшить причалы.

Согласно данным ведомства в Азове есть 188-метровая причальная стенка, которую возможно использовать для швартовки судов после завершения ремонта. Аналогичные пассажирские причалы находятся в Ростове-на-Дону, и если протяженность одного из них 200 метров, то второй составляет больше 2,2 километра. В Таганроге также готовят причал № 8 к приему судов с туристами, при этом работы хотят завершить уже в мае.

Между тем глава Минтранса Владимир Окунев отметил негативную динамику сообщил, что с 2019 года в Ростове втрое сократилось количество судозаходов, и это необходимо изменить в 2023 году. Поэтому глава министерства потребовал подготовить необходимую документацию по причалам в ближайшее время.

Ранее в Ростовской области предсказали наплыв иностранных судов летом 2022 года.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика