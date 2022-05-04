Причалы Ростова, Таганрога и Азова подготовят для приема круизных судов

Posted 4 мая 2022, 11:08
Published 4 мая 2022, 11:08
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
В Минтрансе Ростовской области провели совещание с представителями администраций Ростова, Таганрога и Азова, а также ФГУП «Росморпорт» и представителями компаний, владеющих туристическими судами.
Сообщается, что хотя АО «Донинтурфлот» является основным организатором туров по рекам Ростовской области, к нему готова присоединится компания «Водоходъ». Тем не менее для этого придется усовершенствовать портовую инфраструктуру и улучшить причалы.
Согласно данным ведомства в Азове есть 188-метровая причальная стенка, которую возможно использовать для швартовки судов после завершения ремонта. Аналогичные пассажирские причалы находятся в Ростове-на-Дону, и если протяженность одного из них 200 метров, то второй составляет больше 2,2 километра. В Таганроге также готовят причал № 8 к приему судов с туристами, при этом работы хотят завершить уже в мае.
Между тем глава Минтранса Владимир Окунев отметил негативную динамику сообщил, что с 2019 года в Ростове втрое сократилось количество судозаходов, и это необходимо изменить в 2023 году. Поэтому глава министерства потребовал подготовить необходимую документацию по причалам в ближайшее время.
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