Причалы Ростова, Таганрога и Азова подготовят для приема круизных судов

Согласно данным ведомства в Азове есть 188-метровая причальная стенка, которую возможно использовать для швартовки судов после завершения ремонта. Аналогичные пассажирские причалы находятся в Ростове-на-Дону, и если протяженность одного из них 200 метров, то второй составляет больше 2,2 километра. В Таганроге также готовят причал № 8 к приему судов с туристами, при этом работы хотят завершить уже в мае.