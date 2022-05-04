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Posted 4 мая 2022, 17:15

Published 4 мая 2022, 17:15

Modified 1 октября, 13:01

Updated 1 октября, 13:01

В Ростовской области нашли останки восьми солдат времен Великой Отечественной войны

4 мая 2022, 17:15
Поисковики в Ростовской области на «Железной высоте» нашли останки восьмерых солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщается на странице «Миус-Фронт» в «Вконтакте».

Поисковикам, чтобы выкопать пропавших бойцов, нужно было перекидать тонны камня. У двоих найденных бойцов были именные вещи, по которым, вероятно, получится установить имена бойцов.

«Но у нас получилось, и нам удалось увидеть тот бой за высоту, который был здесь 19 августа 1943 года», - говорится в тексте сообщения.

Тогда советская армия прорвались на этот оборонительный узел. Здесь же произошла рукопашная схватка с нацистами. В итоге немецкая и советская артиллерия накрыла всех, кто был на высоте.

Поисковики говорят о том, что здесь лежат еще сотни солдат.

Ранее ростовские поисковики предложили президенту России Владимиру Путину внести в календарь День Памяти жертв геноцида мирных жителей во время Великой Отечественной войны.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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