В Ростовской области нашли останки восьми солдат времен Великой Отечественной войны

Posted 4 мая 2022, 17:15
Published 4 мая 2022, 17:15
Modified 1 октября, 13:01
Updated 1 октября, 13:01
Поисковикам, чтобы выкопать пропавших бойцов, нужно было перекидать тонны камня. У двоих найденных бойцов были именные вещи, по которым, вероятно, получится установить имена бойцов.
«Но у нас получилось, и нам удалось увидеть тот бой за высоту, который был здесь 19 августа 1943 года», - говорится в тексте сообщения.
Тогда советская армия прорвались на этот оборонительный узел. Здесь же произошла рукопашная схватка с нацистами. В итоге немецкая и советская артиллерия накрыла всех, кто был на высоте.
Поисковики говорят о том, что здесь лежат еще сотни солдат.
Ранее ростовские поисковики предложили президенту России Владимиру Путину внести в календарь День Памяти жертв геноцида мирных жителей во время Великой Отечественной войны.
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