Юрист объяснил необходимость доступа к камерам клубов московских властей

Posted 4 мая 2022,, 12:15
Published 4 мая 2022,, 12:15
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, он обосновал это тем, что ночные клубы — это публичное место, и разговоры по тайну личной жизни и необходимость охраны персональных данных посетителей — не при чем. А новые технологии, повсеместное видеонаблюдение существенно снизили преступность в РФ, которая падает просто кардинально.Намного меньше стало, например, квартирных краж, поскольку ни в один подъезд не попадешь незаметно.
«Даже если одну камеру заклеишь, всё равно тебя снимают соседние», — отмечает юрист. Поэтому новые технологии как средства борьбы с преступностью сегодня он считает одним из наиболее серьезных достижений на планете.
А в свете сегодняшних событий на Украине и на российской границе может возникнуть и угроза террактов. Кроме того, не нужно забывать про места массового пребывания людей.
И если законы не успевают за временем, их нужно менять.