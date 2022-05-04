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Posted 4 мая 2022,, 12:15

Published 4 мая 2022,, 12:15

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Юрист объяснил необходимость доступа к камерам клубов московских властей

4 мая 2022, 12:15
По словам президента Союза адвокатов России Игоря Трунова, намерение московских властей сделать обязательным заведение данных видеокамер ночных клубов в Единый центр хранения данных мэрии — вполне верное, если рассматривать его с точки зрения юриспруденции.

Как сообщает NEWS.ru, он обосновал это тем, что ночные клубы — это публичное место, и разговоры по тайну личной жизни и необходимость охраны персональных данных посетителей — не при чем. А новые технологии, повсеместное видеонаблюдение существенно снизили преступность в РФ, которая падает просто кардинально.Намного меньше стало, например, квартирных краж, поскольку ни в один подъезд не попадешь незаметно.

«Даже если одну камеру заклеишь, всё равно тебя снимают соседние», — отмечает юрист. Поэтому новые технологии как средства борьбы с преступностью сегодня он считает одним из наиболее серьезных достижений на планете.

А в свете сегодняшних событий на Украине и на российской границе может возникнуть и угроза террактов. Кроме того, не нужно забывать про места массового пребывания людей.

И если законы не успевают за временем, их нужно менять.

#Общество#Новости
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