Юрист объяснил необходимость доступа к камерам клубов московских властей

Как сообщает NEWS.ru, он обосновал это тем, что ночные клубы — это публичное место, и разговоры по тайну личной жизни и необходимость охраны персональных данных посетителей — не при чем. А новые технологии, повсеместное видеонаблюдение существенно снизили преступность в РФ, которая падает просто кардинально.Намного меньше стало, например, квартирных краж, поскольку ни в один подъезд не попадешь незаметно.