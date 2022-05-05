«Единая Россия» проводит расследование из-за слов донского депутата о символе «Z»

3 мая депутат городской Думы Новочеркасска Ростовской области от фракции «Единой России» Андрей Чайковский высказался по поводу своего конфликта из-за символа Z на своей странице в соцсетях. Инцидент произошел из-за видео, в котором молодые люди обвинили депутата в том, что он якобы негативно высказался о символе «Z» на их машине. Андрей Чайковский написал, что его позиция преподнесена ложно.