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«Единая Россия» проводит расследование из-за слов донского депутата о символе «Z»

5 мая 19:46
Фото: pexels.com
Депутат дал свои объяснения, сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал пресс-секретарь «Единой России» Даниил Дьяков

3 мая депутат городской Думы Новочеркасска Ростовской области от фракции «Единой России» Андрей Чайковский высказался по поводу своего конфликта из-за символа Z на своей странице в соцсетях. Инцидент произошел из-за видео, в котором молодые люди обвинили депутата в том, что он якобы негативно высказался о символе «Z» на их машине. Андрей Чайковский написал, что его позиция преподнесена ложно.

Официального распоряжения об исключении депутата из фракции «Единая Россия» или сохранения членства Андрея Чайковского нет.

«Депутат дал свои объяснения, рассказал о сути события. И мы сейчас занимаемся тем, что устанавливаем все обстоятельства произошедшего. Говорить о каких-то выводах сейчас преждевременно», — поясняет пресс-секретарь «Единой России» Даниил Дьяков.

Ранее RostovGazeta писала о том, что депутат «Единой России» из Новочеркасска прокомментировал скандал из-за символа «Z».

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