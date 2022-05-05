Поставку экстремистских книг из Украины пресекли в Ростовской области в апреле

Posted 5 мая 2022, 07:05
Published 5 мая 2022, 07:05
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
К пункту пропуска подъехал автомобиль, водитель которого намеревался попасть в Россию. Во время досмотра обнаружили 20 книг на украинском языке.
Эти материалы ранее были внесены в список экстремистских. Владелец заявил, что книги ему нужны были для пополнения частной коллекции.
Через некоторое время здесь же остановили жительницу ДНР, у которой оказалась литература с признаками экстремизма. Она заявила, что взяла ее у матери.
Теперь все книги изъяли и направили на экспертизу.