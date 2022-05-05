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Posted 5 мая 2022, 07:05

Published 5 мая 2022, 07:05

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Поставку экстремистских книг из Украины пресекли в Ростовской области в апреле

Поставку экстремистских книг из Украины пресекли в Ростовской области в апреле

5 мая 2022, 07:05
Фото: 1MI.
В Ростовской области на пропускном пункте обнаружили экстремистскую литературу, которую везли из Украины, сообщает Ростовская таможня.

К пункту пропуска подъехал автомобиль, водитель которого намеревался попасть в Россию. Во время досмотра обнаружили 20 книг на украинском языке.

Эти материалы ранее были внесены в список экстремистских. Владелец заявил, что книги ему нужны были для пополнения частной коллекции.

Через некоторое время здесь же остановили жительницу ДНР, у которой оказалась литература с признаками экстремизма. Она заявила, что взяла ее у матери.

Теперь все книги изъяли и направили на экспертизу.

Ранее членов экстремистской религиозной организации задержали в Таганроге в апреле.

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