Ростовчанам рассказали, как пройдет шествие «Бессмертный полк» 9 мая

Posted 5 мая 2022, 15:00
Published 5 мая 2022, 15:00
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
В пресс-службе рассказали, что желающие участвовать в акции «Бессмертный полк» начнут сбор в 9.00 мск в понедельник, 9 мая, на площади Карла Маркса. В течение часа колонна сформируется, и опоздавшие участники не смогут присоединиться к шествию.
Будущим участникам акции предложили прийти на площадь заранее, чтобы пройти через рамки металлодетекторов, работающие с 7.00 мск. Ростовчанам и гостям города, желающим присоединиться к «Бессмертному полку», не рекомендуют брать объемные сумки или рюкзаки, зато напомнили взять с собой воду, документы, удостоверяющие личность, и медицинскую маску.
Пока колонна будет формироваться всем участникам запланировано раздать георгиевские ленты и значки акции «Бессмертный полк России».
Участникам напоминают, что портреты участников Великой Отечественной войны можно распечатать самостоятельно или получить бесплатную помощь сотрудников МФЦ.
В этот же день на площади Карла Маркса будут раздавать солдатскую кашу с раннего утра, а также проведут концерты с песнями военных лет.
Колонна шествия покинет площадь Карла Маркса в 10.00 мск следом за представителями мотоклуба «Ночные волки», которые проедут к Театральной площади в составе более 100 человек, а также военной техникой образцов времен ВОВ. Все участники шествия пройдут от улицы Советской до Театральной площади к Большой Садовой и проспекту Соколова. Шествие завершат к 12.00 мск.
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