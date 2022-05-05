Ростовчанам рассказали, как пройдет шествие «Бессмертный полк» 9 мая

Колонна шествия покинет площадь Карла Маркса в 10.00 мск следом за представителями мотоклуба «Ночные волки», которые проедут к Театральной площади в составе более 100 человек, а также военной техникой образцов времен ВОВ. Все участники шествия пройдут от улицы Советской до Театральной площади к Большой Садовой и проспекту Соколова. Шествие завершат к 12.00 мск.