В Ростовской области проверят ответственность избирателей перед выборами

Posted 5 мая 2022, 11:22
Published 5 мая 2022, 11:22
Modified 1 октября, 14:06
Updated 1 октября, 14:06
Заказчиком выступает Избирательная комиссия региона. Сумма контракта составляет 500 тысяч рублей.
На эти средства в Ростовской области хотят найти подрядчика, который бы провел в регионе соцопрос. В документах сказано, что исследование направлено на то, чтобы оценить уровень участия граждан в общественно-политической жизни и изучить мотивацию различных возрастных групп избирателей региона.
Победитель аукциона должен будет разработать методику соцопроса, а также организовать и провести исследование в форме интервью по месту жительства опрашиваемых и на улицах населенных пунктов. Выполнены услуги должны быть до 1 октября. Количество опрашиваемых должно быть не менее 2000.
Напомним, согласно опросу, жители Ростова хотели бы получать в месяц 200 тысяч рублей. Именно этой суммы им не хватает для того, чтобы почувствовать себя счастливыми.
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