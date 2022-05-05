В Ростовской области проверят ответственность избирателей перед выборами

Победитель аукциона должен будет разработать методику соцопроса, а также организовать и провести исследование в форме интервью по месту жительства опрашиваемых и на улицах населенных пунктов. Выполнены услуги должны быть до 1 октября. Количество опрашиваемых должно быть не менее 2000.