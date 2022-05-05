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Posted 5 мая 2022, 11:22

Published 5 мая 2022, 11:22

Modified 1 октября, 14:06

Updated 1 октября, 14:06

В Ростовской области проверят ответственность избирателей перед выборами

В Ростовской области проверят ответственность избирателей перед выборами

5 мая 2022, 11:22
Фото: 1MI
Контракт на проведение социологических исследований для изучения динамики электоральной активности населения Ростовской области, появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Избирательная комиссия региона. Сумма контракта составляет 500 тысяч рублей.

На эти средства в Ростовской области хотят найти подрядчика, который бы провел в регионе соцопрос. В документах сказано, что исследование направлено на то, чтобы оценить уровень участия граждан в общественно-политической жизни и изучить мотивацию различных возрастных групп избирателей региона.

Победитель аукциона должен будет разработать методику соцопроса, а также организовать и провести исследование в форме интервью по месту жительства опрашиваемых и на улицах населенных пунктов. Выполнены услуги должны быть до 1 октября. Количество опрашиваемых должно быть не менее 2000.

Напомним, согласно опросу, жители Ростова хотели бы получать в месяц 200 тысяч рублей. Именно этой суммы им не хватает для того, чтобы почувствовать себя счастливыми.

#Политика#Новости
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